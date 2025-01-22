Умер в 90 лет советский и литовский музыкант Леопольдас Дигрис

Скончался знаменитый литовский музыкант Леопольдас Дигрис. Ему было 90 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Органиста, пианиста и педагога не стало еще 19 января. Причина смерти не уточняется. Также нет данных о том, как артист провел последние дни жизни.

Отметим, что Леопальдас окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, а также стажировался в Академии музыкальных искусств в Праге. Музыкант был участником многих международных конкурсов и за свою творческую деятельность был удостоен звания народного артиста Литовской ССР.

Кроме того, свои знания Дигрис изложил в книге. При жизни он выпустил произведение под названием «Как играть на органе».

Ранее стало известно о смерти последнего участника группы The Band Гарта Хадсона. Ему было 87 лет.

Также недавно скончался 59-летний журналист Леонид Свиридов. Его нашли мертвым в Москве.