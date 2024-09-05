Умер в 87 лет создатель программы «Взгляд», ставший священником, Сергей Резников

Умер российский художник Сергей Резников. Он был одним из создателей программы «Взгляд», но последние годы жизни служил священником.

О смерти мужчины сообщила Московская митрополия. Уточняется, что Резников скончался на 88-м году жизни 4 сентября. Причиной названа продолжительная болезнь, однако точный диагноз неизвестен.

Сергей Резников после окончания института работал архитектором, затем увлекся живописью и сменил профессию. В 1967-м его пригласили на ТВ. Он был художником-постановщиком на Центральном телевидении, занимался оформлением программы «Взгляд».

Художник в течение жизни писал много картин. Некоторые его работы находятся в галереях Москвы и в частных собраниях. В 1992 году Сергей решил стать священником. Он служил в Успенском храме Красногорска.

Ранее умерла телеведущая телеканала «ТВК» Марина Лазуткина. Ей был 61 год.

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