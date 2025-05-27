Умер в 87 лет советский сценарист Борис Сааков

Умер сценарист фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» Борис Сааков. Ему было 87 лет.

О смерти сообщил Союз кинематографистов РФ в своем Telegram-канале.

Сааков ушел из жизни 26 мая. Причина смерти не называются. Дата прощания на момент публикации неизвестна.

Борис Сааков – уроженец Баку. Работал киносценаристом на «Мосфильме». Является автором сценариев таких фильмов, как «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», «Не все кошки серы», «Роща памяти», «Подарю тебе город» и других. Был членом Союза кинематографистов РФ.

Ранее сообщалось о смерти сценариста Питера Дэвида в возрасте 68 лет. Он был автором сценариев сериалов, фильмов, видеоигр.

Также сообщалось о смерти актера Виктора Галкина, сыгравшего в картине «Черный океан». Ему было 64 года.