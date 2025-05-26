Актер из фильма «Черный океан» Виктор Галкин умер в возрасте 64 лет

Умер актер Виктор Галкин, исполнивший главную роль в фильме «Черный океан». Ему было 64 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что артист ушел из жизни 25 мая. В настоящее время нет информации о том, где и когда состоится церемония прощания.

В 1987 году Галкин сыграл дебютную роль в фильме «Залив счастья». Всего в его кинокарьере шесть проектов, включая картину «Черный океан».

Кроме того, он много лет служил в Приморском театре молодежи, сообщает aif.ru.

Ранее умер Джеймс Паттерсон, сыгравший негритенка в фильме с Любовью Орловой «Цирк». Что стало причиной смерти — не уточняется. У артиста осталось трое детей.

Также сообщалось о смерти актера театра и кино Геннадия Третьякова. Ему было 83 года. Большинству зрителей он известен благодаря участию в таких проектах, как «Ваша честь» и «Семейный детектив».