Умер после болезни сценарист Питер Дэвид, ставший одной из легенд мира комиксов

В США умер писатель и актер Питер Дэвид (PAD), ставший одной из самых больших легенд мира комиксов. Ему было 68 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что Дэвид продолжительное время болел. В 2010 году у него случился инсульт во время отдыха во Флориде. После этого писатель не смог полностью восстановиться и остался частично парализован.

PAD был автором сценариев сериалов, видеоигр и фильмов, таких как «Обливион» и «Космические приключения». Он работал над сериалом «Вавилон 5», «Крестовый поход» и десятками других проектов.

В 1992 году за «Невероятного Халка» Дэвид получил премию Айснера, которая считается «Оскаром» для комикс-индустрии, сообщает Independent.

Ранее от рака легких умер турецкий актер и певец Ильхан Шешен, не дожив до 77-летия несколько дней.