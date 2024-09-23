Умер в 86 лет экс-депутат Верховного Совета СССР Владимир Придворный

Умер на 87-м году жизни экс-депутат Верховного Совета СССР Владимир Придворный, работавший с Михаилом Горбачевым. Об этом сообщила Курганская областная дума во «ВКонтакте».

По данным пресс-службы, Владимир Федорович скончался 20 сентября. Причина смерти не разглашается.

«Заслуги Владимира Федоровича были высоко оценены государством – он награжден орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, медалями, удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР», - отметили в некрологе.

Напомним, что в 1966 году Придворный был избран председателем колхоза «Заветы Ленина» Каргапольского района и проработал в этой должности 18 лет. А в 1974 году стал депутатом Верховного Совета СССР IХ созыва от Курганской области.

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