Умер участник группы ABBA Роджер Палм. Ему было 75 лет. В последние годы жизни он страдал от болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Aftonbladet.

Информацию о смерти музыканта подтвердили его родные. Они заявили, что у него были серьезные осложнения из-за тяжелого заболевания. Другие подробности его ухода из жизни пока неизвестны.

За свою карьеру Роджер успел поиграть в составах групп Gimmicks, Beatmakers, Moonlighters. Но популярность к нему пришла, когда он стал барабанщиком ABBA. В музыкальном коллективе он был с 1970-х годов.

Палм умел играть на многих инструментах. Он учился исполнять мелодии на аккордеоне, а также на гитаре. Но затем его привлекли барабаны. Известно, что свои первые палочки он самостоятельно вырезал из веток, которые нашел в саду.

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