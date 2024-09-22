В возрасте 89 лет умер второй муж Галины Волчек, ученый Марк Абелев. Об этом сообщает mk.ru.

Инженер-строитель Марк Абелев умер на 90-м году жизни в Москве в своей квартире в Астраханском переулке. Супруга ученого вызвала медиков, когда мужчине стало плохо, но спасти его не удалось.

Марк Абелев был вторым мужем советской актрисы театра и кино Галины Волчек — они были в браке с 1966 по 1976 год. Супруги развелись по инициативе Волчек. После этого Абелев еще раз женился.

Марк Абелев имел звания заслуженного профессора НИУ ВШЭ, заслуженного строителя РСФСР, лауреата Государственной премии СССР. Его отец Юрий Абелев тоже был известным инженером-строителем. Он один из создателей нового направления в фундаментостроении — строительства на просадочных лёссовых грунтах.

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