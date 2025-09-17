Умер в 85 лет заслуженный артист РСФСР, балетмейстер Юрий Папко

Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Папко. Балетмейстера не стало в возрасте 85-ти лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Информацию о кончине Папко подтвердили в Большом театре. Причина смерти пока не раскрывается. Прощание с артистом пройдет 20 сентября в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах.

Отметим, что Юрий Папко окончил Московское хореографическое училище, а после присоединился к труппе Большого театра. На главной балетной сцене страны он работал до 1982-го года. Балетмейстер исполнял партии в постановках «Спартак», «Тропою грома», «Легенда о любви», «Щелкунчик», «Спящая красавица» и многих других.

Ранее умер актер и режиссер Ларс Вестман. Он скончался перед днем рождения. Сообщалось, что кинематографист тяжело болел.

Также недавно скончался советский боксер Виктор Агеев.