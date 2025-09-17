Умер на 85-м году жизни советский боксер Виктор Агеев
© Starface.ru
Федерация бокса России (ФБР) сообщила о смерти советского боксера, двукратного чемпиона Европы Виктора Агеева. Ему было 84 года.
Причина смерти не уточняется.
В официальном заявлении ФБР отмечается, что уход Агеева — это «большая утрата для всей боксерской семьи».
«Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта. Все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — говорится в сообщении.
Виктор Агеев ярко проявил себя еще во время спортивной карьеры, став чемпионом Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг. После ее завершения он успешно перешел к тренерской работе в ЦСКА. Под его руководством выросли олимпийские призеры Василий Соломин и Виктор Рыбаков, а также чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.
Помимо тренерской деятельности, Агеев занимал ключевые посты в боксерских организациях. В 1992 году он был избран президентом Федерации профессионального бокса России, а также входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Паназиатской боксерской ассоциации.
