Умер на 85-м году жизни советский боксер Виктор Агеев

Федерация бокса России (ФБР) сообщила о смерти советского боксера, двукратного чемпиона Европы Виктора Агеева. Ему было 84 года.

Причина смерти не уточняется.

В официальном заявлении ФБР отмечается, что уход Агеева — это «большая утрата для всей боксерской семьи».

«Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта. Все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — говорится в сообщении.

Виктор Агеев ярко проявил себя еще во время спортивной карьеры, став чемпионом Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг. После ее завершения он успешно перешел к тренерской работе в ЦСКА. Под его руководством выросли олимпийские призеры Василий Соломин и Виктор Рыбаков, а также чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.

Помимо тренерской деятельности, Агеев занимал ключевые посты в боксерских организациях. В 1992 году он был избран президентом Федерации профессионального бокса России, а также входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Паназиатской боксерской ассоциации.

