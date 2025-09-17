27 сентября ему исполнилось бы 87 лет: актер и режиссер Ларс Вестман умер после болезни

Шведский режиссер, актер, оператор, продюсер и сценарист Ларс Вестман ушел из жизни. Артист мог бы отметить свое 87-летие 27 сентября, передает Российская газета со ссылкой на зарубежный источник. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

Вестман окончил Стокгольмский университет в 1963 году, а после изучал рекламу и посещал курсы продюсеров. Став постановщиком в 1966 году, он снял свой первый фильм. Картины Ларса были признаны зрителями и жюри различных конкурсов в Канаде, Германии, Болгарии и Бразилии.

Также Вестман известен как создатель сериала «Вокруг света». В рамках проекта он объехал 42 страны. Шведский режиссер работал в СССР, Китае и на Кубе.

Ранее сообщалось о смерти вокалиста шведской группы At the Gates Томаса Линдберга. Он скончался от рака в 52 года.