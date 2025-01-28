Опубликовано 28 января 2025, 15:231 мин.
Архиепископ Серапион погиб в автомобильной аварии по пути в Москву
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Стало известно о смерти архиепископа Серапиона в результате автомобильной аварии. Священнослужитель направлялся в Москву, где планировал участвовать в Рождественских чтениях.
О происшествии сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу РПЦ.
Авария произошла в ночь с 27 на 28 января на трассе М-12 «Восток». Уточняется, что она случилась в районе поселка Пильна в Нижегородской области.
Священник умер на месте. С ним ехал иеромонах Евлогий – сопровождающий попал в больницу с сотрясением мозга.
Ранее сообщалось о смерти актера и бизнесмена Игоря Янковского – представителя актерской династии Янковских. Ему было 73 года.