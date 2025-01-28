Архиепископ Серапион погиб в автомобильной аварии по пути в Москву

Стало известно о смерти архиепископа Серапиона в результате автомобильной аварии. Священнослужитель направлялся в Москву, где планировал участвовать в Рождественских чтениях.

О происшествии сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу РПЦ.

Авария произошла в ночь с 27 на 28 января на трассе М-12 «Восток». Уточняется, что она случилась в районе поселка Пильна в Нижегородской области.

Священник умер на месте. С ним ехал иеромонах Евлогий – сопровождающий попал в больницу с сотрясением мозга.

Ранее сообщалось о смерти актера и бизнесмена Игоря Янковского – представителя актерской династии Янковских. Ему было 73 года.