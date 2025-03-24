Умер в 82 года фронтмен группы The Standells Ларри Темблин

Скончался музыкант, основатель группы The Standells Ларри Темблин. Ему было 82 года. Причина смерти не уточняется. Об этом стало известно Deadline.

Информацию об уходе из жизни артиста подтвердил его племянник Деннис Тамблин. Он отметил, что Ларри умер в субботу 22 марта.

«Мой дядя Ларри Тамблин скончался. У меня очень приятные воспоминания о нем и его семье за эти годы», — сообщил Деннис.

Отметим, что до группы The Standells Темблин работал один. Он писал и выпускал авторскую музыку. А уже после того, как коллектив сформировался, Ларри обрел популярность, так как песни нравились публике. Самая известная композиция — Dirty Water.

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