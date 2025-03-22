В ночь на субботу: звукорежиссер «Ленфильма» Владимир Персов ушел из жизни

Трижды лауреат премии НИКА и заслуженный деятель искусств России Владимир Персов умер на 80-м году жизни. Об этом рассказали на студии «Ленфильм», где работал звукорежиссер.

Коллеги Персова узнали о случившемся от его близких. Он скончался в ночь на субботу. Что стало причиной смерти Владимира Марковича, пока не известно.

Персов работал на киностудии «Ленфильм» с 1969 года. Он считается одним из старейших ее кинорежиссеров. Первой самостоятельной работой в качестве звукооператора стал фильм «Соперницы», снятый в 1985 году.

«Киностудия „Ленфильм“ скорбит вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания сообщим отдельно», — написали в Telegram-канале студии.

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