Умер в возрасте 87 лет доминиканский актер и режиссер Иван Гарсия

Умер известный доминиканский актер и режиссер Иван Гарсия. Ему было 87 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет информации о том, где он будет захоронен. Известно, что Иван Гарсия ушел из жизни 22 марта.

Он был актером театра и кино, драматургом, сценаристом, артистом озвучания, театральным деятелем, писателем и профессором.

Гарсия дебютировал в качестве актера в 1955 году в театре. В 1958 году поставил первую пьесу «Юлий Цезарь» Уильяма Шекспира. С 1966 года начал преподавать актерское мастерство в Нью-Йорке.

Фильмография Ивана Гарсия включает такие картины как, «Мечты о Джулии», «Сумасшедшие также думают», «Проклятие отца Кардоны», «Потерянный город» и другие.

В качестве писателя он опубликовал четыре книги, а также сборник рассказов, в который вошли 31 история.

В 2001 году, после выхода на пенсию Гарсия был приглашенным профессором актерского мастерства, читал лекции по театру и обществу в Высшем институте изящных искусств, сообщает Diario Libre.

Ранее Союз композиторов Удмуртии сообщил о смерти композитора Евгении Копысовой. Ей было 77 лет.