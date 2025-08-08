Умер в 81 год аниматор Александр Мухин, снявший «Алису в Стране чудес»

Умер советский и украинский аниматор, кинооператор Александр Мухин. 25 июля 2025 года ему исполнился 81 год. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на иностранные источники.

Причина смерти аниматора не утоняется. Также нет информации о том, болел ли он, и как провел последние дни жизни.

Александр Мухин окончил Киевское художественно-промышленное училище, а затем факультет журналистики Киевского университета. В 1976-м году он пошел работать оператором на студии «Киевнаучфильм». За свою карьеру он снял десятки анимационных проектов. Среди самых известных «Алиса в стране чудес», «Доктор Айболит», «Самовар Иван Иваныч», «Алиса в Зазеркалье», «Как кошечка и собачка мыли пол». Кроме того, в числе работ Мухина сатирический киножурнал «Фитиль».

Ранее на 82-м году жизни умер режиссер-документалист Анатолий Мищенко. Причина смерти не сообщается.

Также недавно умер польский актер кино и телевидения Томаш Ярош. Ему было 63 года.