В Казахстане на 82-м году жизни умер режиссер-документалист Анатолий Мищенко

В Казахстане скончался выдающийся режиссер-документалист Анатолий Мищенко. Ему был 81 год. О его смерти сообщает Министерство культуры и информации республики.

Мищенко с 1969 года работал на студии «Казахфильм», где и прославился, как создатель документального кино. Творческой деятельности кинематографист посвятил более 50 лет.

Всего за карьеру Анатолий Васильевич снял более восьмидесяти фильмов. Все они вошли в золотой фонд казахстанского киноискусства.

Самые известные его работы: «Большой Капчагай», «Добро пожаловать в Алма-Ату!», «Неравнодушная природа», «Вечерний город», «Первые цветы», «Медео: дни и ночи мужества» и другие.

За достижения в документальном кино Мищенко в Казахстане назвали представителем «золотой плеяды отечественного кинематографа».

