Скончался польский актер кино и телевидения, мастер озвучки Томаш Ярош

Польский актер кино и телевидения, востребованный артист озвучки и дубляжа Томаш Ярош. Ему было 63 года. О его кончине пишет Goniec.

Коллеги актера также опубликовали в своих личных блогах сообщения о его уходе из жизни. Причины смерти не раскрываются.

Томаш Ярош родился в 1962 году. Окончил вуз, экстерном сдав экзамены по специальности «драматический актер». В кино сниматься начал в 1980-х годах.

Играл не только в польских фильмах, некоторые из проектов с его участием были международными. Например, британо-польско-французский кибертриллер «Вирус» и американо-британская военная драма «Арийская пара».

На его счету такие киноленты, как «Варшава. Год 5703», «Ноябрь», «Перстенек с орлом в короне», «Польский крах», «Только страх» и десятки других.

В качестве актера дубляжа участвовал в ряде популярных проектов. Его голосом говорят некоторые персонажи из «Ночи в музее-2», «Принцессы Сисси», «Маски» и «Пинки и мозг».

