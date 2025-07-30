Умер в 77 лет после тяжелой болезни актер из «Крестного отца» Лотфи Лабиб

Актер Лотфи Лабиб, известный по роли в сериале «Крестный отец», скончался на 78-м году жизни. Некролог опубликовал портал Ammon News.

Отмечается, что Лотфи долгое время тяжело болел. Однако диагноз артиста общественности неизвестен. 30 июля состояние Лабиба резко ухудшилось. Спасти его не удалось.

Лотфи Лабиб окончил Институт театрального искусства, но карьеру в кино начал не сразу. Несколько лет он путешествовал, служил в армии и только в 1981-м году пришел в кинематограф. В фильмографии актера около 400 различных проектов. Одни из самых известных — «Крестный отец», «Осень Адама», «Пляжный бездельник», «Золушка», «Отель смерти» и другие.

К слову, Лотфи был очень популярен в своей стране. В Сети его указывают как одного из самых известных актеров Египта.

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