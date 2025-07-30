На 73-м году жизни скончался актер из «Войны миров» Джозеф Патрик Циглер

Американский актер театра и кино, один из основателей компании Soulpepper Джозеф Патрик Циглер скончался на 73-м году жизни вчера, 29 июля. О его смерти сообщили в соцсетях его близкие.

Также о кончине артиста было объявлено во время Шекспировского фестиваля в Стратфорде, — крупнейшего смотра классического театра в Северной Америке.

Джозеф Циглер родился в 1953 году в Миннеаполисе. На актера он сперва учился в Университете Миннесоты, где познавал театральное искусство, позже перебрался в Канаду. Там в 1979-м году окончил Национальную театральную школу.

Самые известные работы Циглера в кино: фильмы 1980-х годов «Автостопщик», «Империя», «Альфред Хичкок представляет», «Лабиринт правосудия» и другие. Также снялся в таких сериалах, как «Война миров», «Строго на Юг», «Судороги ужаса».

Всего за свою карьеру актер сыграл в более сорока кинолентах. В некоторых из них Циглер снялся вместе со своей супругой, актрисой Нэнси Пэлк.

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