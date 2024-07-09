Умер в 77 лет после продолжительной болезни актер из «Глухаря» Ежи Штур

Умер польский актер Ежи Штур. Ему было 77 лет. Об этом сообщает портал Onet.

Информацию о кончине звезды кинематографа подтвердил его сын Мачей. По данным СМИ, Ежи несколько последних лет страдал из-за проблем со здоровьем. У него был инфаркт и рак гортани. Перед смертью он попал в больницу. Врачи уже не смогли ему помочь.

Точная причина смерти пока не называется.

Отметим, что карьеру актер начал строить в 1971 году. Он служил в Старом театре в Кракове, а также снимался в кино. Зрителям он запомнился по ролям в проектах «Дежа вю», «Глухарь», «Киллер» и другим. Всего он сыграл в более 60-ти фильмах и сериалах. Также он пробовал себя в качестве режиссера.

Ранее умер в возрасте 74-х лет российский телеведущий Владимир Семенов. На протяжении 20-ти лет он работал на телевидении и снимался в различных передачах.

Также недавно скончался американский актер из «Ангелов Чарли» Даг Шиэн. Ему было 75 лет. Причина его смерти не уточняется.