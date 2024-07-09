Умер на 75-м году жизни российский телеведущий Владимир Семенов

Умер российский телеведущий Владимир Семенов. Ему было 74 года. Об этом сообщает ГТРК «Вятка».

Причина смерти журналиста пока не уточняется. Также нет информации о том, болел ли он в последние годы жизни или нет.

Отметим, что Семенов работал на телевидении более 20-ти лет. Карьеру он начал как журналист общественно-политической редакции, а после начал пробовать себя в роли ведущего. Он участвовал в съемках передач «В поисках истины», «Неделя», «Вести. Интервью».

Также Владимир Георгиевич был сценаристом документальных фильмов «Денис Плетнев. Второе рождение» и «Война под флагом мира».

Ранее умер кинорежиссер Денис Красильников. Он ушел из жизни 7 июля. Причина не оглашается.

Также недавно умерла прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева. Ей было 90 лет. Танцовщице стало плохо в собственной квартире. Спасти ее не удалось.