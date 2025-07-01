Умер в 73 года создатель комиксов Marvel и DC Джеймс «Джим» Шутер. Об этом сообщает Forbes.

Писатель Джеймс Шутер скончался 30 июня в США от рака пищевода. Ему было 73 года.

Шутер являлся одним из создателей серии комиксов Marvel X-Men («Люди Икс»). Он был девятым главным редактором Marvel Comics и главным редактором Valiant Comics. На счету писателя более 50 выпущенных комиксов о супергероях.

В 1979 году Шутер был удостоен премии Eagle Award, а в 1980 его наградили Inkpot Award. Под руководством Шутера продажи Marvel оценивались в более чем 80% от всего рынка комиксов в США.

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