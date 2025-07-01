На 87-м году жизни от рака скончался австралийский актер и телеведущий Дональд МакДональд

В возрасте 86 лет ушел из жизни австралийский актер кино и сериалов, телеведущий и драматург Дональд МакДональд. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает The Sun.

Новость о смерти артиста также подтвердил журналист Крейг Беннетт, назвавший МакДональда «одной из величайших звезд шоу-бизнеса». Он также рассказал, что последние дни актер провел в госпитале в окружении семьи.

«Дональд Макдональд был легендой сцены и экрана, автором таких хитовых пьес, как “Караван”, блиставшим в лондонском Вест-Энде и десятилетиями радовавшим миллионы зрителей своими ролями в сериалах и как телеведущий», — написал он в своей соцсети.

Особенно драматург запомнился, как ведущий детского шоу на BBC. Всего на телевидении он проработал 40 лет. До середины 1960-х годов Дональд служил актером в театре в Австралии, а потом перебрался в Великобританию. Макдональд снялся в таких фильмах, как «Возвращение Супермена» и «Кенни» и многих других.

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