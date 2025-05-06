Умер в возрасте 74 лет грузинский дирижер Вахтанг Мачавариани

Умер грузинский дирижер Вахтанг Мачавариани, выступавший в Большом Театре. Ему было 74 года.

Официальная причина смерти музыканта не раскрывается. Также нет данных о том, когда состоятся похороны и церемония прощания.

«Произошло очень печальное событие. Нас покинул наш любимый Вато», - приводит ТАСС слова оперной певицы Тамар Ивери.

Вахтанг Мачавариани окончил факультеты фортепиано и дирижирования Тбилисской государственной консерватории. Кроме того, он был стажером Московской государственной консерватории и Венской музыкальной академии.

С 1984 по 1990 год Мачавариани работал в Кировском театре в Санкт-Петербурге, дирижировал в Большом театре, в Оперном театре Латвии и Грузинской опере в Тбилиси.

В последние годы выступал в Европе, а также в Израиле.Мачавариани работал c Лондонским филармоническим оркестром, манчестерским оркестром «Халле», Штутгардским государственным симфоническим оркестром и другими.

Ранее победивший рак мозга американский альпинист Александр Панко погиб во время восхождения на Макалу в Гималаях. Ему было 39 лет.