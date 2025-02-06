Умер в 66 лет бывший первый замглавы МИД России Владимир Титов

Умер бывший первый замглавы МИД России Владимир Титов. Ему было 66 лет. Об этом сообщает aif.ru.

Причина смерти пока не уточняется. Также нет информации, как прошли последние дни жизни Титова и были ли у него хронические заболевания.

Владимир Титов занимал должность первого зама министра иностранных дел с 2013-го по 2024-й год. В конце июля прошлого года она оставил пост и дипломатическую службу.

Смерть Титова подтвердил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в личном Telegram-канале.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», - сообщил Карасин.

Ранее умер 62-летний певец Александр Демченко. Уточнялось, что он ушел из жизни скоропостижно.

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