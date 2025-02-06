Умер в 66 лет бывший первый замглавы МИД России Владимир Титов
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Умер бывший первый замглавы МИД России Владимир Титов. Ему было 66 лет. Об этом сообщает aif.ru.
Причина смерти пока не уточняется. Также нет информации, как прошли последние дни жизни Титова и были ли у него хронические заболевания.
Владимир Титов занимал должность первого зама министра иностранных дел с 2013-го по 2024-й год. В конце июля прошлого года она оставил пост и дипломатическую службу.
Смерть Титова подтвердил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в личном Telegram-канале.
«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», - сообщил Карасин.
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