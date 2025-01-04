Умер в 58 лет звезда сериалов «Солдаты» и «След»

Умер актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач. Ему было 58 лет. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

Источник не приводит информацию о причине смерти и дате похорон. Известно лишь то, что мужчины не стало 3 января. Сергей был не только актером кино и сериалов, но также режиссером, сценаристом и клипмейкером.

Сергей Косач родился в 1966 году. Он связал свою жизнь с Роменским народным музыкально-драматическим театром. В 1991 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа имени Луначарского.

Мужчина работал над созданием рекламных роликов и видеоклипов. Он сотрудничал с группами: «Кармэн», «Технология», «Комбинация», артистами Игорем Сарухановым, Машей Распутиной и Александром Барыкиным. Он даже получил приз «Овация» за клип «Бухгалтер» группы «Комбинация» в 1991 году.

С 2000-х он снимался в проектах: «Закон и порядок», «След», «Солдаты», «Кодекс чести», «Адвокат».

Ранее мы писали о том, что умер накануне своего спектакля 69-летний актер из «Чемпионов» Александр Зотов.

Также стало известно о смерти самого пожилого человека в мире Томико Итоока. Женщине было 116 лет.