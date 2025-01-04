Умерла самый пожилой человек в мире Томико Итоока. Жительнице Японии было 116 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным источника, женщина скончалась по естественным причинам. Больше никаких подробностей пока не приводится.

Известно, что она родилась в мае 1908 года в Осаке. В 1928-м вышла замуж, воспитывала четырех детей, работала на фабрике. Она любила горы и храмы, а также увлекалась писательством.

Напомним, что Томико получила титул старейшего человека на планете в декабре 2023 года после смерти 116-летней Фусы Тацуми. Она тоже была родом из Японии.

Итоока официально была занесена в Книгу рекордов Гиннесса в сентябре 2024 года. После ее смерти титул старейшего человека в мире перешел к 116-летней жительницей Бразилии Ине Канабарро Лукас.

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