«Внезапный уход»: умер накануне своего спектакля актер Александр Зотов

Умер заслуженный артист России Александр Зотов. Мужчина внезапно скончался накануне спектакля «Други игрищ и забав», в котором должен был участвовать. Его не стало на 70-м году жизни. Об этом сообщили в театре Гоголя.

По данным источника, Зотов умер 3 января, а 5 января у него был запланирован спектакль по рассказам Василия Шукшина.

«Его внезапный уход – огромная потеря для театра», – говорится в сообщении.

Артист родился 29 апреля 1955 года. В 1982-м окончил ГИТИС по специальности — актер драматического театра и кино. Работал в театре «На Красной Пресне около дома Станиславского». В 1999 году был удостоен звания заслуженного артиста России. С 2021-го служил в Театре Гоголя.

Также он известен своими ролями в кино. Снимался в эпизодических ролях в полнометражных фильмах и сериалах: «Чемпионы», «Московские сумерки» и «Гибель империи».

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