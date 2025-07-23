Умер в 53 года режиссер фильмов «Сын дьявола» и «Убойный отдел» Майкл Мелски

Режиссер Майкл Мелски умер в возрасте 53-х лет. Родственники кинематографиста признались, что его кончина стала для них неожиданностью. Об этом сообщает CTV.

На данный момент неизвестно, что стало причиной смерти режиссера. Также члены семьи Майкла не рассказали, как прошли последние дни его жизни.

Отметим, что свою карьеру в кино Мелски начинал в качестве сценариста. Он писал пьесы для театров Канады. В 2001 году его произведение «Хоккейная мама, хоккейный папа» вошло в топ-10 лучших пьес страны.

В двухтысячных Майкл встал за камеру и начал снимал фильмы. Наиболее известные из них: «Сын дьявола», «Убойный отдел», «Недетский возраст», «Зона Чарли» и другие. Последний кинопроект режиссера вышел в 2019 году.

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