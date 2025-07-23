Работал со множеством музыкантов первого эшелона: скончался английский мультиинструменталист Джон Палмер

Английский музыкант-мультиинструменталист Поли Палмер, известный как Джон Майкл Палмер, ушел из жизни. Что стало причиной его смерти, пока не сообщается. Некролог, посвященный кончине артиста, опубликовал Louder.

Палмер родился 26 мая 1943 года в Вустере. Он начал музыкальную карьеру в группе The Hellions, в которую входили будущие участники коллектива Traffic Джим Капальди и Дэйв Мейсон. После он сформировал свою группу Deep Feeling вместе с коллегой по цеху.

В некрологе говорится, что Палмер на протяжении своей карьеры работал со множеством музыкантов первого эшелона. Он как мультиинструменталист играл на разных инструментах: от барабанов до вибрафона. Артиста также называют важной фигурой на британской сцене прогрессивного рока.

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