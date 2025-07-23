«Я не могу ходить, но я все еще жив»: как провел свои последние дни жизни Оззи Осборн

Рок-певец Оззи Осборн за месяц до смерти заморозил ДНК. Он верил, что в будущем, когда это станет возможно, поклонники смогут создать его клонов. Об этом писал People.

Последние годы жизни музыканта выдались непростыми. Он тяжело болел и осознавал, что скоро умрет. Оззи даже не верил, что доживет до 2025 года.

«Я не могу ходить, но я все еще жив, несмотря на все мои жалобы. Я оглядываюсь на свою жизнь и понимаю, что многие люди не успели сделать и половины того, что успел я», - делился певец.

Оззи страдал из-за болезни Паркинсона, а также ряда других недугов, из-за которых был прикован к инвалидной коляске. Однако это не мешало ему мечтать о будущем. Артист собирался прожить еще минимум десять лет, чтобы отметить годовщину свадьбы с женой Шэрон.

А месяц назад Осборн придумал, как сможет продолжать жить даже после смерти. Он начал продавать свое ДНК, веря, что при развитии технологий его смогут клонировать. Герметичные контейнеры можно было приобрести за 450 долларов.

Отметим, что, по словам родных музыканта, его последние дни жизни прошли в спокойствии. Рядом с ним находились супруга, а также дети.

Ранее Элтон Джон почтил память Оззи Осборна.