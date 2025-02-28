Умер в 53 года от рака актер из комедии «Кальмар-рестлер» Осаму Нисимура

Скончался японский профессиональный борец и актер Осаму Нисимура. Ему было 53 года. Об этом сообщает издание Tokyo Sports.

Осаму, ставший известным после комедии «Кальмар-рестлер» 2004 года, долгое время тяжело болел. В 2012 году ему поставили диагноз – рак пищевода. Он пытался бороться с болезнью, но на четвертой стадии врачи оказались бессильны.

Отмечается, что Нисимура умер 28 февраля.

Ранее умер режиссер Майкл Прис, ставший известным после фильмов «Крутой Уокер» и «Спасатели Малибу». Ему было 88 лет. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Также недавно стало известно о кончине звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг. Ее нашли мертвой в возрасте 39 лет в собственном доме. Очевидцы рассказали, что видели актрису за шесть дней до смерти и выглядела она весьма болезненно.