Умер Майкл Прис, известный по «Крутому Уокеру» и «Спасателям Малибу»

Умер режиссер Майкл Прис, снявший сериал «Крутой Уокер» с Чаком Норрисом. Мужчины не стало на 89-м году жизни. Об этом сообщает IMDb.

По данным источника, Прис был известен не только как режиссер, но и актер, а также сценарист. Точной информации о причине смерти нет, но предполагается, что мужчина умер от сердечной недостаточности. Он скончался 27 февраля.

Майкл снял множество эпизодов сериала «Крутой Уокер» с актером Чаком Норрисом и третий полнометражный фильм этой франшизы. В качестве актера он был задействован в ленте «Дымок из ствола». Он также был постановщиком проектов «Улицы Сан-Франциско» и «Спасатели Малибу». В его карьере было много работ.

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