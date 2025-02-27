«Выглядела очень плохо»: раскрыты подробности последних дней жизни Мишель Трахтенберг, умершей в 39 лет

Очевидцы, видевшие актрису Мишель Трахтенберг перед смертью, рассказали о ее болезненной внешности. За шесть дней до кончины звезда «Сплетницы» посещала ресторан, и сотрудники заведения признались — она была почти неузнаваемой. Об этом сообщает Daily Mail.

26 февраля 39-летнюю актрису нашли мертвой в ее элитной квартире на Манхэттене. Полиция следов криминала на месте не обнаружила. Однако причину смерти Мишель еще предстоит установить судмедэкспертам. Предварительно, она сильно болела в последнее время. Поклонники отмечали — Трахтенберг была совсем худой.

Те, кто видел звезду незадолго до смерти, поделились, что из-за сильной худобы она даже не могла сама спускаться по лестнице.

«Она выглядела очень плохо, просто очень болезненно. Она была худенькой, почти невесомой. Мишель находилась не в лучшем настроении, и это было не самое лучшее впечатление. Вспоминать это жутко, потому что она была здесь всего неделю назад в четверг вечером», - рассказали сотрудники ресторана, в котором была Мишель.

Отметим, что смерть актрисы шокировала ее близких. Папарацци засняли, как после ее кончины к ней домой пришел бойфренд Джей Коэн. Вид у мужчины был подавленный, а лицо заплаканное.

Ранее умер актер и режиссер Ренэн Шорр.