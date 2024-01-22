Умер украинский актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на высказывание шоумена Олега Филимонова.

21 января стало известно о смерти Евгения Хаита. Сценарист «Голых и смешных» скончался в Одессе от остановки сердца. Сообщается, что прощание с актером состоится 23 января.

Напомним, что артист родился в семье игрока КВН и писателя Валерия Хаита. Кроме того, Евгений сам являлся участником шоу. Его команда «Одесские джентльмены» была легендой юмористической передачи. Ее участники стали чемпионами игры первого сезона после 13-летнего перерыва. В 1990 году они вновь получили медали.

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