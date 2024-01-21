Театр на Таганке сообщил о смерти актера из «ДМБ» Виталия Вашедского

Театр на Таганке сообщил о смерти актера театра и кино Виталия Вашедского. Ему было 58 лет. Зрителям актер известен по роли в сериале «ДМБ».

Как сообщили ТАСС в театре, где служил Вышедский, он скончался 20 января. Причины смерти собеседник агентства не уточнил.

О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Виталий Вашедский начал сниматься в кино в 1983 году. За это время он сыграл более 90 ролей в кино, среди которых «ДМБ», «Бой с тенью», «Вирус», «След» и другие.

Актер также служил в «Сатириконе», МТЮЗе, «Содружестве актеров Таганки», Театре на Таганке, где был задействован в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Четыре тоста за Победу» и других постановках.

Ранее мы писали, что тело 57-летнего актера из сериала «Склифосовский» Алексея Сдобнова обнаружили в автомобиле. Смерть наступила в ночь на 13 декабря.