28-летняя солистка группы ThornEden Кристина Розенфельд разбилась на мотоцикле в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате мотоаварии умерла 28-летняя солистка рок-группы ThornEden Кристина Розенфельд. Девушка была в экипировке, включая шлем, но это не спасло ей жизнь.

О гибели певицы сообщает «Mash на Мойке».

Авария произошла на 30-м километре КАД. Девушка ехала на мотоцикле BMW с 35-летним мужчиной. Во время перестроения он зацепил иномарку. Байк перевернулся, девушка умерла на месте. Водителя мотоцикла госпитализировали – он находится в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что водитель получил права на управление мотоциклом в марте 2023 года. Один из основателей группы Михаил Гайворонский вспоминает о погибшей как «очень светлом человеке».

Осенью коллектив планировал участие в музыкальном фестивале, была направлена заявка, пишет 78.ru. По словам Гайворонского, группа играла полгода, собрала пять песен, все написала погибшая вокалистка.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Турции погибла блогер-мотоциклист МотоТаня.