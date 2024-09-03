Умер в возрасте 84 лет советский эстрадный певец Бобомурод Хамдамов
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Умер народный артист Узбекской ССР, советский узбекский и туркменский экстрадный певец Бобомурод Хамдамов. Ему было 84 года.
О смерти сообщило Министерство культуры Узбекистана в своем Telegram-канале.
Хамдамов скончался 2 сентября. Причина смерти не уточняется.
Отмечается, что Хамдамов внес значительный вклад в развитие национального певческого искусства, перечислены несколько его ярких произведений. В их число вошли «Куркдим», «Девона» и другие.
Хамдамов был последователем певца Комилжона Отаниёзова. Минкультуры республики выразило слова соболезнования родным умершего.
Хамдамов родился в 1940 году и с детства любил петь. Его называют классиком узбекской эстрады. Он исполнял хиты на четырех языках, включая индийский.
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