Умер тяжелобольной российский актер Дубков

Умер российский актер и бывший директор театра кукол «Арлекин» Станислав Дубков. Мужчине было 72 года, а перед смертью он тяжело болел. Об этом сообщается на сайте театра.

Экс-руководитель Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 9 января на сцене учреждения.

В театре отметили заслуги мужчины и то, что благодаря ему в 2005 году «Арлекин» получил новое здание театра.

«Светлая память прекрасному человеку!» – говорится в сообщении.

В театр Станислав Маркович пришел в 1975 году артистом-кукловодом. В 1989 году он занял должность заместителя директора, а с 1996 — директора. В статусе руководителя был до 2018 года. Получил премии, почетные знаки и медали.

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