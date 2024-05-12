Люди кричат под завалами: что происходит на месте рухнувшего из-за взрыва дома в Белгороде

Люди кричат под завалами рухнувшего из-за взрыва подъезда дома в Белгороде. Местные говорят, что крики слышны за сто метров от места трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, на данный момент известно о 30 пострадавших, среди которых находится один ребенок и один младенец. Очевидцы сообщают о криках, которые доносят из-под завалов. Они слышны даже в ста метрах от дома.

На месте происшествия работают спасатели, они достают людей. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Также у 112 появилась информация о том, что крыша белгородской многоэтажки обрушилась, под завалом оказались несколько спасателей.

Житель разрушенной многоэтажки на Щорса рассказал в беседе с 360.ru о разборе завалов. Мужчина сообщил, что за пять минут до случившегося уехал по делам. Ему повезло, но многие пострадали.

«За пять минут до прилета вышел из дома, срочно нужно было ехать», — рассказал он.

Напомним, что днем в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. В один из домов попал снаряд, в результате чего произошло обрушение подъезда – с первого по десятый этаж.

После обстрела со стороны ВСУ, СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее мы писали о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выложил кадры с места обрушения подъезда жилого дома и сделал заявление.