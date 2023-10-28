Умер старейший из актеров Польши Здислав Лецкий

Умер артист театра, кино и телевидения, старейший из актеров Польши, Здислав Лецкий. Ему было 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Яна Кохановского, где служил актер.

Причина смерти не называется. О дате и месте похорон также подробностей нет.

Ян Лецкий дебютировал на сцене в 1957 году. В 1966 году начал работать в театре в Ополе, а с 1975 года играл в Театре Кохановского, в частности, в спектакле «Провинциальные актеры». Всего за свою карьеру актер сыграл более 100 ролей, сообщает «Российская газета».

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