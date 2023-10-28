Умерла актриса из «Золушки» Нина Заразилова, об этом сообщает 59.ru.

Заслуженная артистка России умерла 26 октября на 82-м году жизни. В пермском академическом Театре-Театре, в котором Заразилова работала долгое время, выразили соболезнования родным и поклонникам актрисы.

«Не одно поколение публики помнит прекрасные, глубокие образы, созданные силой таланта Нины Заразиловой — в ее творческой биографии было более 70 ролей, и, кажется, не было ни одной, которая оказалась бы неподвластна этой женщине», — отметили там.

Нина Заразилова играла в таких постановках, как «Коварство и любовь», «На всякого мудреца довольно простоты» и «Золушка». Церемония прощания с актрисой состоится 30 октября в 11:40 в Большом ритуальном зале Перми, на улице Старцева, 61.

Ранее мы писали о том, что умерла французская актриса и кукольник Моник Кретюр. Начиная с 1960-х годов она поставила кукольные представления «Красная Шапочка», «Красавица и чудовище», «Белоснежка» и другие популярные сказки.