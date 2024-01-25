Умер создатель «Трех мушкетеров», актер и режиссер Марис Путниньш

Актер и режиссер Марис Путниньш скончался в возрасте 73-х лет. Информацию подтвердили родные и близкие создателя датско-латвийской кукольной адаптации романа Александра Дюма «Три мушкетера». Об этом сообщает «Российская газета».

Причина смерти кинематографиста пока не разглашается. Также нет информации о том, страдал ли мультипликатор в последние годы от каких-то проблем со здоровьем.

Отметим, что за свою карьеру Путниньш принял участие в десятках работ. В некоторых он выступал актером, а иногда занимал место режиссера или сценариста. Увидеть его можно было в проектах «Ёжики в большом городе», «Дни птиц», «Птичья клетка», «Аварийная бригада», «Чужой», «Маленькие разбойники». Также он снял комедию «Джимлай Руди Ралала».

Ранее ушел из жизни советский актер Вяйно Уйбо. Ему был 81 год. В настоящий момент причина смерти неизвестна.

Кроме того, скончался сын легендарного диктора Виктора Балашова. Он погиб при пожаре в Москве.