Умер создатель группы Chemlab Дилан Томас Мор. Об этом сообщает «Российская газета».

4 января скончался создатель американской индустриальной рок-группы Chemlab Дилан Томас Мор. Причина смерти музыканта не называется.

Группа была создана в США в 1989 году. Chemlab смешивали экспериментальные звуки с роком и металлом в электронной оболочке. Первый мини-альбом коллектива вышел в 1990 году. Chemlab гастролировали с такими артистами, как White Zombie, KMFDM, Nine Inch Nails, 16volt и GWAR.

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