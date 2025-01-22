В Сиднее внезапно умер партнер Николь Кидман по сериалу «Вьетнам» Николас Иди

В Сиднее обнаружили мертвым актера театра и кино Николаса Иди, сыгравшего в сериале «Вьетнам» вместе с Николь Кидман. Ему было 67 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что труп актера нашли 22 января в собственном доме, сообщает Daily Mail.

Николас Иди окончил колледж Уэверли, изучал искусство в Университете Новой Англии, учился в Сиднейском национальном институте драматического искусства.

Более 30 лет прослужил в театре. Кроме того, активно снимался в кино и работал на телевидении. В разные годы, его партнерами по фильмам становились Николь Кидман, Барри Отто и Корнелией Фрэнсис.

В его фильмографии сериалы «Полицейский участок», «Деревенская практика», «Возвращение в Снежную реку», «Под прикрытием», «Селия», «Кровавая клятва», «Затерянный мир» и другие проекты.

В 1987 году Иди получил премию в номинации «Лучший актер мини-сериала» за роль во «Вьетнаме». В 2000 году был номинирован на премию за лучшую мужскую роль за фильм «Галифакс».

Ранее скончался литовский музыкант Леопольдас Дигрис. Ему было 90 лет. Органиста, пианиста и педагога не стало еще 19 января.