Умер советский и литовский актер Сигитас Якубаускас. Об этом сообщает «Российская газета».

Ушел из жизни советский и литовский актер, рожденный в 1956 году. Что стало причиной смерти — не уточняется. Известно, что похороны состоялись 12 января. Артист обрел покой в Клайпеде.

В его фильмографии более двух десятков проектов. Он снимался в таких фильмах, как «Парень с Рабочей улицы», «Все против одного», «Корона ужа», «Девочка со спичками», «Божья подкладка».

Ранее 67-летний композитор и музыкант Константин Божьев умер от лейкоза в Москве. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что заслуженный артист России Константин Вощиков умер в возрасте 89 лет.