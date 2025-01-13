Заслуженный артист России Константин Вощиков умер в возрасте 89 лет

В возрасте 89 лет умер заслуженный артист России и Республики Тыва, профессор Константин Вощиков. Об этом сообщается на сайте Сибирского института искусств.

Артист оставил яркий след на сцене Красноярского драматического театра имени Пушкина. Причины смерти не уточняются.

Константин Вощиков родился в Красноярске в семье военнослужащего. В 1957 году окончил театральное училище имени Щукина, став неотъемлемой частью культурной жизни родного города. Его талантом восхищались зрители и театральные критики.

Артист работал в литературном театре при краевой филармонии, где создал более 20 сольных чтецких программ. Помимо этого, Вощиков работал преподавателем в академии музыки и театра. На протяжении девяти лет он руководил кафедрой Сибирского института искусств имени Хворостовского.

«Вощиков был не только артистом, но и талантливым педагогом, который воспитал более 20 народных и заслуженных артистов России, многие из которых продолжают служить в Красноярском театре», — сказано в сообщении.

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