67-летний композитор и музыкант Константин Божьев умер от лейкоза в Москве

В Москве от лейкоза умер музыкант и композитор Константин Божьев. Ему было 67 лет.

О смерти сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Божьева не стало 12 января – он умер в своей квартире, расположенной в Новоподмосковном переулке. Перед смертью рядом с музыкантом находилась дочь.

«Мужчина страдал от злокачественного заболевания кроветворной системы — лейкозом», - уточнил собеседник агентства, говоря о причине смерти.

Напомним, Божьев известен как создатель группы «Пограничное состояние». Коллектив появился в 1993 году. Музыкант также выступал в группе «Ночной проспект» - команда сотрудничала с певицей Жанной Агузаровой.

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