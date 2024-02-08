Умер советский актер Аброр Турсунов

Ушел из жизни советский и узбекский актер Аброр Турсунов. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Узбекистана.

Актер умер накануне в результате продолжительной болезни. При этом характер недуга Турсунова не раскрывается.

Известно, что в 2019 году Турсунов перенес инсульт и операцию на шее. Артист признавался, что регулярно испытывает стресс и неправильно питается.

Напомним, Аброр Турсунов начал свою кинокарьеру в конце 1970-х годов, впоследствии снявшись в таких проектах, как «Дуэль под чинарой», «Какие наши годы!», «Бабушка-генерал», «Последняя инспекция» и «Тайное путешествие эмира».

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